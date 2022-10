Caos nelle palazzine Ater tra via Londra e via Guardapasso ad Aprilia dove, pochi minuti fa, sono intervenute pattuglie dei carabinieri e della Polizia locale insieme al personale del 118. Alcuni residenti avrebbero infatti richiesto un nuovo intervento delle forze dell'ordine, dopo quello della settimana scorsa. Al momento sembra che si stia attendendo l'arrivo di un medico per un nuovo Tso a carico di un soggetto che, oltre ad essere molesto, negli ultimi tempi sarebbe divenuto anche pericoloso. Da settimane i residenti lamentano gesti gravi come il lancio di olio bollente e bottiglie dalla finestra e il danneggiamento di veicoli e proprietà comuni. Al momento non è dato sapere cosa sia successo oggi pomeriggio per far scattare la richiesta al 112 di un intervento urgente.

L'uomo si sarebbe lasciato convincere ad attendere l'arrivo del medico e dell'ambulanza e a farsi portare in ospedale per ricevere assistenza.