Con la ripresa delle attività lavorative di ogni genere e delle scuole senza l'obbligo della mascherina i contagi sono quasi triplicati rispetto al mese scorso. E' questa, in sunto, la situazione attuale in ambito di pandemia. Lo è nella nostra provincia alla pari di quanto avviene nel Lazio e nel resto del Paese. I numeri sono più o meno gli stessi ovunque, con un tasso di positività che è aumentato di pari passo con la risalita vertiginosa del contagio. In provincia i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 517 e c'è un morto, paziente residente ad Aprilia.

Questi i dati comune per comune:

Aprilia 59

Bassiano 2

Campodimele -

Castelforte 1

Cisterna di Latina 48

Cori 11

Fondi 26

Formia 33

Gaeta 14

Itri 9

Latina 115

Lenola 4

Maenza 9

Minturno 10

Monte San Biagio 4

Norma -

Pontinia 8

Ponza 1

Priverno 14

Prossedi 4

Roccagorga 8

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 23

San Felice Circeo 8

Santi Cosma e Damiano 11

Sermoneta 13

Sezze 17

Sonnino 15

Sperlonga 3

Spigno Saturnia 2

Terracina 43

Ventotene 1

TOTALI 517