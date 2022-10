Prima i furti, ora la distruzione. Non c'è davvero pace per i nani da giardino che con tanto cuore e generosità il Comitato di Quartiere Artena Centro Storico ha posizionato nei pressi del Palazzo Borghese, in quella piazzetta che col tempo è stata rinominata, appunto, piazza dei nanetti.

Qualche mese fa sia loro che la statua di Biancaneve vennero rubati. I volontari a quel punto, ricomprarono le statue e questa volta hanno provveduto ad ancorarle a terra proprio per evitare nuovi furti. L'altra notte invece qualche vandalo ne ha distrutti alcuni, forse proprio a seguito dell'impossibilità di rubarli.

Lo rende noto lo stesso Comitato con un triste post su Facebook: «Questa mattina due statue dei 7 nani sono state trovate in queste condizioni, il nostro ancoraggio a terra eseguito a fine maggio, ha tenuto contro la pazzia di un demente, ma purtroppo la statua no. Questo gesto - concludono dal comitato - non è opera di un bambino o adolescente. Ci armeremo ancora una volta di santa pazienza cercando di ripararle al meglio».