Si è spento questa mattina alle 5:30, dopo una lunga e dolorosa malattia, Costanzo Arduini, 65 anni di Sezze, da tutti conosciuto come il "presidentissimo". Un uomo molto noto e molto apprezzato ben oltre il perimetro dove aveva vissuto e lavorato fin dalla gioventù grazie alla sua grande passione per il calcio. Arduini, dopo essere stato operaio della ex Cirio di Sezze scalo, aveva intrapreso la sua attuale attività di promotore finanziario che gli ha dato molte soddisfazioni consentendo a molte famiglie, di ristrutturare e costruire casa. Aveva una seconda grande passione, il calcio. Una attività che gli aveva dato grandi soddisfazioni: prima con la Setina Calcio, che dalla Prima Categoria in aveva condotto in Serie D negli anni '80-'95. E successivamente come presidente del Formia Calcio, del Terracina e del Civitavecchia Calcio. Tutte squadre che aveva fatto avanzare grazie al suo grande impegno ed alla sua indiscussa professionalità.

Ma Arduini, era anche impegnato nel sociale. Insignito della carica di presidente onorario del Circolo di Fratelli di Italia di Sezze è stato una colonna del partito setino che purtroppo è venuta a mancare, sottolineano con affetto fraterno i responsabili locali del partito e il presidente Mario Sagnelli. Attorno alla sua famiglia, i figli Claudia e Fabio e la moglie Silvia, si stringe tutta la comunità di Sezze annunciando le esequie per domani alle 15:00 nella Parrocchia di San Carlo a Sezze scalo. Si uniscono al cordoglio il senatore Nicola Calandrini, il vice coordinatore regionale Enrico Tiero, e il responsabile degli Enti locali, Michele Nasso.