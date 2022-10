Maltempo in arrivo tra il pomeriggio e la sera in provincia di Latina. La protezione civile del Lazio ha diramato una nota di allerta gialla per criticità idrogeologica. Sono attesi infatti temporali e piogge intense su buona parte della provincia pontina.

Il rischio maggiore, secondo le previsioni, sarebbe concentrato nelle zone del sud pontino, quelle già colpite pochi giorni fa da pesanti precipitazioni.