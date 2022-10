Hanno notato un ragazzo seguire con atteggiamento sospetto due anziani, poi sono stati prontissimi a intervenire quando il ladro è entrato in azione. Grazie all'intervento di due militari della guardia di Finanza fuori servizio è stato possibile sventato un furto avvenuto nei giorni scorsi in corso Papa Giovanni XXIII. I due militari in forza alla tenenza di Aprilia si trovavano in centro a bordo dell'auto privata di uno dei due, quando sono stati insospettiti dell'atteggiamento di un soggetto di 20-25 dai tratti nordafricani che seguiva gli anziani. I finanzieri hanno così accostato la vettura proprio mentre l'uomo, con grande destrezza, sfilava il portafoglio a uno dei malcapitati: tuttavia i militari, scesi dalla vettura, si sono subito lanciati all'inseguimento dal malvivente che - spaventato - ha gettato a terra la rerfurtiva. L'inseguimento è poi proseguito per le strade del centro, con il ladro che approfittando della confusione e degli altri passanti presenti, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

La refurtiva è stata poi restituita alla vittima, un pensionato di Ardea, incredulo e scosso per quanto accaduto mentre sono stati avviate delle indagini per risalire all'identità del ladro. «L'intervento, posto in essere da militari liberi dal servizio, costituisce - spiega la Guardia di Finanza - un esempio di spirito di servizio, coraggio e senso del dovere e testimonia la costante azione che riponiamo a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadina».