Arrestato mentre cede una dose di eroina davanti ad un locale commerciale di Minturno. In manette è finito un 36enne di origini nigeriane residente a Casagiove, in provincia di Caserta. L'arresto è stato operato dagli agenti del commissariato di Formia. Sono stati denunciati in stato di libertà, in concorso, altri tre cittadini extracomunitari che si trovavano in auto con lo spacciatore.

Gli agenti, appostati all'esterno di una struttura commerciale, hanno notato un'auto con a bordo quattro persone, da cui scendeva il soggetto poi arrestato, che cedeva un involucro di cellophane contenente sostanza positiva al narcotest risultante eroina, per un peso lordo di grammi 2,65 ricevendone in cambio la somma di €120 in banconote di vario taglio.

Pertanto, immediatamente si procedeva al fermo di entrambi i soggetti che venivano perquisiti e si poneva in essere un inseguimento dell'autovettura con a bordo le altre tre persone, anche con l'ausilio di personale in divisa, che nel frattempo si era data alla fuga e che con non poche difficoltà si riusciva a fermare.

A seguito della suddetta perquisizione all'interno del veicolo veniva rinvenuto e sequestrato un coltello tipo machete della lunghezza totale di cm 42 circa e un altro coltello della lunghezza di circa cm 22 circa