Le sue condizioni non sono gravi anche perché, a quanto sembra, il ragazzo indossava il casco protettivo. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della polizia locale di viale Europa

Stava percorrendo via Cagliari ad Aprilia quando il monopattino su cui viaggiava ha centrato una buca e lo ha fatto volare a terra. E' un ragazzino di Aprilia il giovane soccorso dal 118 è trasferito al pronto soccorso della clinica città di Aprilia con codice giallo.

