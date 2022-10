Torna l'allarme incendi in via Verdi, nel centro di Latina, per un rogo che ha distrutto un'auto in sosta nella tarda serata di giovedì e la manomissione di un'altra vettura, praticamente nella stessa zona. Due episodi che alimentano il mistero sulla sequenza periodica con cui le fiamme agitano i sonni dei residenti del circondario.

L'allarme è scattato poco dopo le 23 di giovedì quando una colonna di fumo ha iniziato a levarsi da via Verdi, per l'esattezza nel tratto compreso tra viale XXI Aprile e via Bonaparte, e il fragore delle fiamme che inevitabilmente hanno richiamato l'attenzione dei residenti. Si sono uditi anche dei boati, probabilmente quando il fuoco ha avvolto le ruote. Fatto sta che in pochi minuti le fiamme hanno preso il sopravvento.

L'intervento dei Vigili del fuoco ha permesso spegnere l'incendio e bonificare l'area, evitando che il rogo potesse estendersi ad altre vetture parcheggiate lungo la strada. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile: a bruciare è stata una vecchia Jaguar X-Type station wagon intestata a un professionista che non vive però in quella zona. La vettura a quanto pare era ferma in quel punto da diverso tempo e all'interno c'erano diversi libri, materiale che ha alimentato velocemente le fiamme.

Dal canto loro i Vigili del fuoco non hanno riscontrato tracce che possano introdurre l'ipotesi della natura dolosa, quindi sono propensi per l'eventualità di un guasto accidentale che avrebbe innescato l'incendio. Fatto sta che, appunto, la vettura era ferma da diverso tempo e soprattutto sembra che uno sportello fosse aperto all'arrivo soccorritori. Circostanza che ha alimentato i sospetti del caso quando ieri mattina, in via Don Minzoni, quindi a poche centinaia di metri dal luogo dell'incendio della sera precedente, un residente ha trovato la portiera forzata della propria vettura, una vecchia Polo Volkswagen. Non è detto che la mano sia la stessa, ma i dubbi sono del tutto plausibili. Fatto sta che oltre ai poliziotti della Squadra Volante, sono intervenuti anche gli specialisti della scientifica per un sopralluogo.

Per ora gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un'escalation vandalica. Eventualità che potrebbe giustificare anche altri episodi simili registrati in quella zona, finora rimasti inspiegabili, ovvero l'incendio di un costoso suv di un commerciante parcheggiato proprio in via Verdi un anno e mezzo fa e il rogo che avvolse l'utilitaria di un'infermiera, giusto un mese dopo, nell'area di sosta più avanti, ossia piazzale Toscanini, sempre lungo via Verdi.