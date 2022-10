Sono undici le persone denunciate dai carabinieri della Stazione di Sezze, che a conclusione delle indagini hanno accertato il raggiro ai danni dello stato. Si tratta di persone di origini straniere, che percepivano il Reddito di Cittadinanza nonostante non ne avessero diritto. Nel dettaglio, i denunciati, che hanno tra i 23 e i 70 anni, tutti residenti nel centro Lepino, in sede di domanda per il sussidio avevano affermato di essere residenti in Italia da almeno 10 anni, ma i carabinieri hanno scoperto che la dichiarazione era falsa. In totale, le undici persone hanno percepito indebitamente 54.327,67 euro dallo Stato Italiano.