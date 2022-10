Un altro furbetto della sosta è stato smascherato attraverso l'attività di controllo della Polizia Locale di Latina, che ha sanzionato e provvederà a denunciare un automobilista sorpreso a utilizzare un falso permesso per invalidi, quindi impropriamente usufruiva di uno stallo riservato ai portatori di handicap. Un gesto di incivilità ancora troppo comune.

Nell'ambito dell'ordinaria attività di pattugliamento del capoluogo - che ovviamente deve fare i conti con le esigenze di servizio in un contesto di grave carenza del personale operativo nell'ente municipale - gli agenti della Polizia Locale non perdono l'occasione per verificare la regolarità dei mezzi che fruiscono degli stalli di sosta riservate alle fasce deboli e, nel caso del centro città, sono esenti dal pagamento entro le strisce blu. Così l'altra mattina un equipaggio ha verificato la mancata corrispondenza tra il permesso esposto sotto al parabrezza di un'utilitaria parcheggiata nel posto per invalidi e la targa della vettura, una Toyota Yaris. Non solo è stato accertato che per quella vettura non risultava essere stato rilasciato un permesso, ma neppure il proprietario ne era beneficiario con altri mezzi. Controllando meglio il ticket esposto, quindi, è emerso che si trattava di un permesso autentico, ma rilasciato in favore di un'altra persona: quello esposto sulla Yaris, di conseguenza, non sarebbe altro che un permesso per portatori di handicap riprodotto ad arte fotocopiando un contrassegno autentico, poi plastificando il falso per renderlo più credibile.