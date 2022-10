A Lanuvio questa mattina effettuato un soccorso stradale per un cane investito sulla Nettunense. Alcuni passanti si sono accorti di un investimento che ha coinvolto un cane e si sono fermate generosamente con coraggio a soccorrerlo. "Casualmente - spiegano dal coordinamento delle Guardie ambientali Norsaa - una nostra pattuglia in allestimento bucolico per strada mentre stavano portando le olive del nostro campo rifugio animali al frantoio, aveva a bordo il Dr. Recine, Medico Veterinario. Intervenuti hanno accertato i danni fisici visibili. Effettuate le manovre ortopediche per valutare eventuali fratture, tolto il dolore profondo, il cane si è rimesso in piedi in attesa del soccorso che lo avrebbe portato in clinica per ulteriori accertamenti. Di sicuro fuori pericolo. Una mattinata che ci ha reso felici. Grazie a chi ha avuto il coraggio di fermarsi e alla Polizia Locale che ci ha supportato. Dalla campagna alla strada, il Norsaa a tutto tondo".