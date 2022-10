Un grave incidente stradale si è registrato nel pomeriggio in strada Congiunte Sinistre, nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per I rilievi e gli accertamenti sulla dinamica, due auto sono entrate in collisione in prossimità dell'incrocio con strada Santa Fecitola.

In seguito all'impatto con un suv Nissan Qashqai, una Mercedes Classe E è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. Per la violenza dell'impatto le due conducenti, entrambe di 40 anni, hanno riportato lesioni e fratture che hanno richiesto il trasporto in ambulanza, presso il pronto soccorso dell'ospedale SantaMaria Goretti, con l'urgenza riservata ai codici rossi. Una delle due, in particolare, è stata ricoverata in gravi condizioni per una serie di fratture e lesioni. Durante i rilievi la strada è stata chiusa al traffico.