E' entrato all'interno di un ristorante di notte, quando naturalmente l'attività era chiusa. Il suo intento era quello di portare via i soldi lasciati, secondo il pensiero del ladro, all'interno della cassa del locale. E per entrare all'interno dell'esercizio pubblico ha infranto la vetrata. Proprio la vetrata rotta e i danni provocati dall'uomo all'esterno dell'attività hanno attirato l'attenzione dei carabinieri della stazione di Anzio.

I militari hanno visto la vetrata danneggiata e hanno deciso di entrare per vedere cosa stesse succedendo. Una volta dentro, hanno sorpreso un uomo che stava rubando contanti dalla cassa.

Una volta sorpreso il ladro all'interno del ristorante, lo hanno ammanettato e portato in caserma per l'identificazione. A seguire l'uomo, un 55enne, è stato arrestato con l'accusa di furto e il giudice ha convalidato l'arresto.