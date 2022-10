Un grave incidente stradale si è registrato in strada Bassianese, alle porte di Latina. In circostanze ancora da chiarire, un ventenne del capoluogo di origine romena ha perso il controllo della propria auto, una Ford Fiesta, che ha impattato contro un muretto prima di ribaltare e finire la propria corsa sottosopra. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Latina che ha disposto gli accertamenti del caso per accertare le cause del sinistro.