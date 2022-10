La buona notizia arriva dall'ospedale Goretti di Latina dove l'operaio 51enne residente ad Anzio era stato trasferito, operato e ricoverato in gravi condizioni dopo l'incidente sul lavoro verificatosi venerdì ad Aprilia. Prima di tutto si registra lo scioglimento della prognosi inizialmente riservata. Ne avrà per almeno 30 giorni, ma è probabile che poi possa essere anche allungata. E poi sembra che i medici stiano valutando la possibilità di dimettere l'uomo.

Il quadro quindi sembra aver registrato i miglioramenti sperati. Il 51enne era arrivato in pronto soccorso ad Aprilia dopo essere stato colpito dalla fiancata di un camion finito su un fianco a seguito del cedimento di un tombino su cui era poggiato uno degli stabilizzatori. Sembra che la vittima stesse manovrando la gru del camion quando la sponda del mezzo lo ha colpito violentemente facendolo volare nella buca del cantiere in cui si stava realizzando un manufatto. E nel volare di sotto è finito proprio sulla struttura delle fondamenta dove è stato trafitto da uno dei tondini di rinforzo.

L'operaio è stato subito soccorso da alcuni colleghi e affidato al personale del 118. Sul posto, in via Piemonte ad Aprilia, sono giunti gli uomini del 115 e gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e posto sotto sequestro il mezzo da lavoro. Il caso poi è passato in mano alla Procura di Latina e al personale dell'Ispettorato del Lavoro a cui spetta ricostruire i fatti e soprattutto il rispetto della normativa a tutela dei luoghi di lavoro e degli operai. Ora con le dimissioni dell'operaio, la Procura potrebbe disporre anche il dissequestro del camion, L'area dei lavori non era stata posta sotto sequestro.