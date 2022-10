Due investimenti si sono registrati nella sola mattina di ieri nel centro di Latina. Il primo poco dopo le 8 è avvenuto in via Galvaligi, di fronte all'ingresso del campo sportivo "Lorenzo Giannandrea" dove una donna di trent'anni circa è stata presa in pieno da un'automobile mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. Mentre il pedone veniva soccorso da un'ambulanza per il trasporto d'urgenza in ospedale, è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi sulla dinamica e gli accertamenti del caso. A travolgere la donna è stata una Toyota Yaris guidata da un'anziana della zona che procedeva a velocità moderata, tenendo conto della presenza dei dossi proprio in prossimità dell'attraversamento pedonale, ma sostiene di non avere visto la persona che camminava a piedi a causa del sole che a quell'ora era ancora bassa e le avrebbe ostruito la visuale.



Poco dopo un altro investimento si è registrato in via Pontinia, dove a finire sull'asfalto è stato un ragazzo che pedalava in sella alla propria bicicletta. Anche in questo caso, in circostanze al vaglio della Polizia Locale, il ciclista sarebbe stato urtato da una vettura, ma sta di fatto che l'automobilista non si è fermato per prestare i soccorsi: il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze, ma ha richiesto comunque le cure dei medici. Gli agenti quindi stanno compiendo gli accertamenti per individuare l'automobilista e soppesare le responsabilità del caso.