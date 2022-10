Gira sullo scooter con quattro involucri di cocaina e altri ne ha in casa, un giovane è stato per questo arrestato dalla polizia di Anzio. L'uomo è incappato in un controllo da parte di una pattuglia che ha notato come stesse aggirandosi a bordo del motorino, con solo le luci di posizione accese e percorrendo strade periferiche.

L'intuito degli agenti è stato premiato: a bordo, il ragazzo, aveva con sé 4 involucri di cellophane contenente sostanza polverosa bianca, risultata poi essere cocaina. Inoltre aveva una cospicua somma di denaro contante. Nella successiva perquisizione dell'abitazione dell'uomo veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente celata all'interno di una teca funeraria. Al termine delle operazioni, lo stesso veniva arrestato e messo a disposizione del giudice che, convalidato l'arresto, lo poneva agli arresti domiciliari.