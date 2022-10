Ancora un incidente all'incrocio tra via Monteverdi e via Toscanini. Oggi poco dopo le ore 12.30 si è verificato tra un'auto guidata da una donna e un camion Iveco, un incidente che ha procurato danni ai mezzi ma fortunatamente senza particolari conseguenze per i conducenti. Tuttavia i residenti lanciano l'allarme sull'ennesimo incidente avvenuto all'incrocio di sabato mattina, in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale, sottolineando come l'aumento esponenziale del traffico veicolare in quelle ore nell'area aumenti anche il rischio di sinistri e di pericoli per i cittadini.