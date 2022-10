Tragedia ieri sera sulla strada statale 669, più comunemente conosciuta come la Frosinone Mare, dove un uomo è morto a seguito di un terribile incidente stradale.

Perde la vita Domenico Maura, 51enne originario di Ceccano e residente a Terracina, che in quel momento era al volante di una delle due auto che si sono scontrate frontalmente al chilometro 19 della statale, nel territorio comunale di Roccasecca dei Volsci. Con lui in auto, una Fiat Panda vecchio modello, c'era il figlio di 11 anni. A bordo dell'altra auto, una Fiat 500 rossa nuovo modello, c'era una sola persona, un giovane di Cave, in provincia di Roma.

Sia il bambino a bordo della Panda che il conducente della 500 sono rimasti feriti. Per Domenico Maura, invece, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo.

Immediato l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine: sul posto i carabinieri di Priverno e Terracina, i vigili del fuoco di Terracina, un'auto medica di Priverno e due ambulanze, una da Priverno e una da Sonnino.

I soccorritori del 118 hanno immediatamente preso in carico i due feriti, constatando purtroppo il decesso di Domenico Maura, dopo che i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere del veicolo.

Ai militari dell'Arma il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando ai primi rilievi, sembra che la vittima e il figlio erano diretti a Terracina, di ritorno da Ceccano, quando all'altezza dello svincolo di Roccasecca dei Volsci si sono scontrati frontalmente con la 500 che viaggiava in direzione opposta.

L'impatto è stato molto violento: giunti sul luogo dell'incidente, i carabinieri hanno trovato le due auto a diverse decine di metri di distanza l'una dall'altra, probabilmente sbalzate dopo l'urto. Inoltre, parti dei due mezzi erano su tutta la strada, testimoniando ulteriormente la violenza dell'impatto. Una dinamica complessa da ricostruire e su cui i carabinieri stanno tuttora lavorando.