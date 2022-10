Fiamme nella notte, in un'autorimessa esterna ad una autofficina di Nettuno. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che fino a questa mattina sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno coinvolto circa 20 autobus per il trasporto pubblico, alcuni mezzi per la raccolta dei rifiuti e un'autocisterna carica di Gpl.