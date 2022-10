Non ce l'ha fatta la donna di Anzio rimasta coinvolta nella terribile esplosione in casa, in via dei Faggi in zona Falasche, mercoledì scorso. La depandance le è crollata addosso mentre lei era dentro, a causa di una fuga di gas che ha generato una terribile esplosione. La donna era ancora viva quando sono arrivati i soccorritori, che l'hanno estratta dalle macerie e trasportata al Sant'Eugenio di Roma, dove è stata ricoverata fino alla notte tra sabato e domenica, quando è stato dichiarato il decesso.



I fatti risalgono allo scorso 19 ottobre. Erano da poco passate le 10 del mattino quando, nella frazione di Lavinio, un tremendo boato ha riecheggiato in tutto il quartiere. A causa di una fuga di gas, una violenta esplosione ha completamente distrutto la villetta in prossimità dell'incrocio con via dei Larici. Tutto è avvenuto nella dependance dell'edificio, dove la donna si trovava al momento dell'esplosione.

Immediato l'arrivo dei soccorsi: la donna era ancora viva, gravemente ferita, ma vigile e cosciente. È stata così soccorsa prima dai vigili del fuoco e poi è stata trasportata su un mezzo del 118 all'ospedale romano, in codice rosso. Le sue condizioni erano da subito apparse critiche: ha riportato diverse ustioni su oltre il 30% del corpo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono arrivati anche gli agenti della Polizia e i Carabinieri di Anzio, che ora dovranno ricostruire l'accaduto. Presente anche un elicottero.

I medici del Sant'Eugenio hanno cercato fino all'ultimo di salvarle la vita, ma purtroppo, dopo giorni di cure, il cuore della 41enne si è fermato.