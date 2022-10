Una banda di specialisti dei furti è entrata in azione stanotte riuscendo a mettere a segno un furto nel supermercato Eurospin di Sezze Scalo. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, i ladri hanno devastato l'ingresso dell'attività commerciale utilizzando a mo' di ariete un mezzo agricolo dotato di braccio telescopico, rubato nottetempo in un'azienda della zona, quindi sono riusciti a sradicare e caricare su un altro veicolo la cassaforte utilizzata per conservare gli incassi, denaro che sarebbe stato prelevato in giornata. Quando è scattato l'allarme e sono intervenute le prime guardie giurate dell'istituto di vigilanza Securitas Metronotte i banditi erano già scappati col bottino, una somma superiore ai quindicimila euro. Per le ricerche dei fuggitivi sono intervenute le pattuglie della Sezione Radiomobile dei Carabinieri che hanno poi effettuato i primi riscontri.

Più tardi un altro tentativo di furto si è registrato invece a Latina, all'ingresso della città, probabilmente per mano di un'altra banda di scassinatori. Nel mirino un altro punto vendita della catena Eurospin, quello di via Epitaffio, dove i soliti ignoti sono riusciti a introdursi forzando una porta di servizio. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i ladri avrebbero poi cercato di manomettere la cassaforte, ma l'intervento delle guardie giurate dell'istituto Securitas Metronotte li ha costretti a desistere, scappando prima dell'arrivo dei Carabinieri.