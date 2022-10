È di due feriti l'incidente stradale avvenuto da poco lungo via dei giardini alle porte di Aprilia. Due auto, una Mercedes ed una Range Rover, per cause ancora da accertare si sono scontrate e il fuoristrada è finito nella cunetta che corre lungo la carreggiata ribaltandosi su un fianco.

Sul posto oltre al personale del 118 intervenuto subito dopo le prime richieste fatte alla centrale operativa, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di viale Europa per effettuare i rilievi.

Bisogna infatti accertare che cosa possa aver portato i due veicoli a scontrarsi in un tratto rettilineo e, tra l'altro, rifatto da poco