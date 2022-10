L'uomo è ora ricoverato presso l'ospedale di Formia. Il motivo della furia del giovane sarebbe legato ad una lite scoppiata in famiglia per futili motivi e poi degenerata. I carabinieri di Itri, , coordinati dai colleghi della compagnia di Formia, hanno ricostruito i fatti e dopo le indagini hanno denunciato il giovane.

Picchia il padre con violenza e ferocia mandandolo in ospedale con la frattura di una costola e una lesione alla milza. I carabinieri di Itri hanno denunciato a piede libero un ragazzo di 24 anni del luogo, accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni del genitore.

