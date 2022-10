Avvelenamento di gatti nella zona di via Cristoforo Colombo tra Marina di Minturno e Scauri. La denuncia giunge da parte di un gruppo di volontari, che si prendono cura dei felini, che, sul territorio comunale, beneficiano di alcune colonie.



Sono stati trovati morti tre esemplari, che facevano parte di un gruppo di gatti che avevano come punto di riferimento una zona posta vicino al lungomare, dove puntualmente venivano rifocillati. «Poi - hanno spiegato gli stessi volontari - improvvisamente non hanno ricevuto più da mangiare, ma stazionavano sempre dalle stesse parti. Sta di fatto che tre di loro sono morti quasi contemporaneamente, tanto che abbiamo presentato una segnalazione alla Asl, che ha recuperato le carcasse degli animali, che saranno sottoposti ad autopsia per accertare se effettivamente i gatti sono stati avvelenati».

Una situazione che rischia di ampliarsi ulteriormente, con altri felini a rischio, visto che di quella colonia che stazionava in via Cristoforo Colombo erano diversi gli esemplari che la componevano. «Comunque - hanno proseguito gli stessi volontari, che si stanno occupando degli altri gatti - presenteremo una denuncia preventiva contro ignoti, poiché non vogliamo assolutamente che si verifichino altri casi simili».