Esausta per la condotta di vita del figlio, lo denuncia e lo fa arrestare dai carabinieri. E' successo a Cisterna, dove il coraggio di una donna ha portato a scoprire un traffico di stupefacenti riconducibile all'attività di spaccio di un giovane, classe 1997, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso, nella sua abitazione, di 130 grammi circa di marijuana, numerose pasticche di colore rosa, per un peso totale di grammi 38, la cui riconducibilità ad una delle sostanze vietate dalla legge è in via di accertamento, la somma in contanti di euro 660,00 in banconote da 50, 20 e 10 euro, ritenuta il provento della illecita attività di spaccio. Nel corso della perquisizione domiciliare venivano rinvenuti anche un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 97 grammi di mannite, usata per il taglio della droga. Nel corso di perquisizione veicolare veniva invece rinvenuto un grosso coltello da caccia avente la lunghezza totale di 37 cm, con lama di 25, occultato sotto al sedile anteriore del passeggero.

La madre lo ha denunciato in seguito ai maltrattamenti subiti, raccontando inoltre ai militari che il giovane deteneva in casa della sostanza stupefacente della quale faceva anche uso personale e che, evidentemente per tale motivo, reagiva in modo aggressivo e minaccioso alle raccomandazioni che la donna gli faceva per indurlo a cambiare le proprie insane e pericolose abitudini di vita.