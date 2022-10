Incidente tra una vettura e una bici nel quartiere Aprilia Nord, ferito un ciclista. Un 59enne è stato trasportato al pronto soccorso a seguito dello scontro avvenuto poco dopo le 17.00 in via Ugo Foscolo e via Istria, nell'impatto ad avere la peggio è stata il ciclista che ha riportato un trauma al ginocchio, per questo motivo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e poi trasportato al Città di Aprilia per alcuni controlli, ma comunque le sue ferite sono lievi.