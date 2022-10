Un giovane di 24 anni è stato ricoverato questa notte all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in gravi condizioni a seguito di un terrificante incidente stradale accaduto su via Nettuno alle porte di Cisterna.

Per cause tutt'ora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo della sua BMW all'altezza dell'uscita di via Sardegna, urtando violentemente contro una delle recinzione delle abitazioni.

Il forte rumore provocato dal sinistro ha messo messo in allarme il vicinato. L'allarme al centralino dell'emergenze sarebbe stato lanciato proprio dai residenti.

Sul posto un'ambulanza e l'auto medica hanno preso in cura il giovane mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi su strada utili per ricostruire la dinamica. Il 24enne è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio del capoluogo dove è tutt'ora ricoverato.