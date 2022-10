Ancora una tragedia sulle strade pontine. Questa notte è deceduto un uomo di 34 anni, finito fuori strada mentre era a bordo del suo suv, un Nissan Qasqai. La vettura è uscita di strada per cause ancora in via di accertamento. L'incidente mortale è avvenuto a Cori, in via Stoza, alle 3 della scorsa notte. Inutili i soccorsi dei sanitari che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.