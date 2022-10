Giornata d'inferno sulla via Pontina, in direzione Roma. Nel pomeriggio due incidenti hanno creato forti disagi al traffico. Il primo incidente in direzione sud avvenuto all'altezza di Casalazzara, alle porte di Aprilia, ha visto coinvolti almeno sette veicoli. Un primo tamponamento fra due auto a poi il coinvolgimento di altri cinque veicoli che sopraggiungevano.

Il secondo incidente, più grave, è invece avvenuto a Pomezia. Forti i rallentamenti. Altro incidente poi sulla via Pontina Vecchia, che è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento dell'eliambulanza. E come se non bastasse, a Campoleone lungo i binari della ferrovia, il personale è dovuto intervenire per soccorrere un cane agonizzante causando notevoli ritardi al traffico in direzione della capitale