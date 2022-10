Un incidente stradale è avvenuto questa mattina poco prima delle 11,30 in pieno centro a Latina all'altezza dell'incrocio tra via Napoleone Bonaparte e via Verdi, teatro in passato di altri incidenti, alcuni anche molto gravi.

Per cause in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale tre veicoli sono entrati in collisione: una Mercedes che proveniva da via Bonaparte si è scontrata con una utilitaria in base ai primi riscontri condotta da una donna con a bordo il figlio di sei anni, la vettura una Fiat Punto si è scontrata con una Lancia Ypsillon condotta da una donna in stato di gravidanza. L'impatto è avvenuto al centro dell'intersezione.

Subito è scattato l'allarme al 118 che ha portato i feriti in ospedale. Un tratto di strada è chiuso al traffico per ricostruire la dinamica del sinistro.