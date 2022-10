Ultimo sabato del mese di ottobre caratterizzato da un investimento avvenuto ieri mattina a Scauri, in via Appia. Vittima dell'incidente R.S., pensionata di ottantaquattro anni, trasportata all'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove, per ora, la prognosi dei medici è di trenta giorni, salvo complicazioni. Secondo una prima sommaria ricostruzione la donna, mentre attraversava la strada nella zona più a nord di Scauri, è stata investita da una Fiat Panda, condotta da un sessantottenne di Minturno, ma residente a Formia, che stava procedendo verso Marina di Minturno.

Il conducente non si è avveduto della presenza della donna in strada e non è riuscito ad evitare l'investimento, nonostante il tentativo di frenata. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i cui sanitari, dopo aver messo in sicurezza l'anziana, hanno provveduto al trasferimento in ospedale, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Ad effettuare i rilievi del sinistro, avvenuto poco prima del semaforo di via del Golfo, sono stati gli agenti della Polizia Locale di Minturno, i quali hanno anche gestito il traffico, che, a causa dell'incidente, ha subito dei rallentamenti. A metà mattinata, quando gli agenti coordinati dal comandante Antonio Di Nardo avevano terminato l'intervento, la circolazione sull'importante e trafficata arteria è tornata alla normalità.