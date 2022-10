All'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Incidente mortale sulle strade tra Giulianello ed Artena. Un centauro perso il controllo della sua Honda R1 mentre viaggiava lungo via Giulianello, tra Artena e Lariano, e si è schiantato contro un muretto. Aveva 54 anni Arturo Bonanti il motociclista che questa mattina è deceduto in seguito a un tragico incidente autonomo.

