Gli esperti assicurano che è l'ottobre più caldo dal 1897. Mai le temperature erano state così alte anche se da oltre un mese siamo entrati ufficialmente nell'autunno. Sia questa mattina che oggi pomeriggio fino a quando il sole non è tramontato, moltissime persone hanno approfittato della splendida giornata e di una temperatura molto gradevole per concedersi una giornata al mare tra Rio Martino e Foce Verde al Lido di Latina. Chi ha scelto di mettere il costume si è concesso un bagno indimenticabile con l'acqua che non è stata mai così trasparente - assicura chi si è tuffato - tante altre persone invece hanno affollato i ristoranti e gli altri locali della Marina mentre gli alberghi hanno tirato fuori lettini e sdraio per chi voleva mantenere la tintarella e ha deciso di prendere il sole. Le temperature hanno sfiorato i 30 gradi per l'anticiclone Monster che attraversa l'Europa e anche a Latina e provincia rispetto alla norma ci sono almeno 8-10 gradi in più rispetto al normale. Sarà così anche per prossimi giorni.