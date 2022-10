Ha 15 anni, è di Aprilia, è di etnia rom, alle spalle ha già una serie di denunce e sabato insieme ad altri minori è salita sulla Metro di Roma e tra le fermate Barberini e Spagna ha derubato una turista finlandese. Il compagno della donna però l'ha vista e l'ha inseguita riuscendo a bloccarla a terra e a recuperare il portafogli. Le urla della ragazzina - è una prassi ogni qualvolta vengano affrontate o fermate anche dalle forze dell'ordine - hanno richiamato l'attenzione di centinaia di persone e anche del personale di sicurezza che ha allertato i carabinieri. La ragazzina accusata di borseggio e furto aggravato una volta trasferita in caserma è stata denunciata a piede libero e riaffidata ai genitori tornando di fatto libera qualche ora dopo i fatti di sabato pomeriggio.

