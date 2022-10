Arriva da un nostro lettore la segnalazione di uno scarico abusivo di materiale di scarto. Si tratta di vasetti di plastica che sono andati ad aggiungersi ad altri rifiuti non meglio definiti, a formare una vera e propria discarica abusiva sotto al ponte soprastante il canale Mussolini di via strada Alta SP42 (a circa 1 km da borgo sabotino, nei pressi della centrale nucleare. Come ben visibile dalla foto scattata dall'utente, la situazione è davvero preoccupante ed è stata segnalata alla ABC, comune di Latina e WWF sperando in un pronto intervento.