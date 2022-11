Un violento incidente stradale si è registrato ieri pomeriggio in via San Carlo da Sezze, in prossimità dell'incrocio con via Montenero, dove due automobili si sono scontrate frontalmente, mentre percorrevano la strada principale in direzioni opposte e una delle due si apprestava a compiere la manovra per accedere alla traversa.

Nell'impatto tra una Toyota Yaris e una Renault Espace ad avere la peggio è stato l'uomo che sedeva al volante dell'utilitaria, trasportato in ambulanza presso l'ospedale di Aprilia con l'urgenza riservata ai codici rossi. In ogni caso hanno destato una certa preoccupazione anche le condizioni della donna che viaggiava a bordo della monovolume con i due figli piccoli di sei e otto anni. Anche loro tre hanno richiesto i soccorsi da parte degli operatori del pronto intervento sanitario che li hanno trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, tutti e tre senza particolari conseguenze, ma per una serie di accertamenti medici utili a scongiurare eventuali complicazioni.

Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale, che ha assicurato anche la presenza di una pattuglia per la gestione del traffico, deviato con senso unico alternato fino alla rimozione dei mezzi e alla pulizia della strada da detriti e liquidi.