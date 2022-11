Infine sono state 31 le sanzioni contestate per violazioni norme del Codice della Strada.

Sono state inoltre controllate 704 persone e 331 veicoli, di cui uno posto in sequestro ed un altro restituito al legittimo proprietario giacché provento di furto.

Nel corso dei citati servizi sono state denunciate cinque persone, per reati quali la conduzione di veicoli sotto l'influenza di alcol, lesioni personali e ricettazione, mentre altri tre giovani sono stati segnalati amministrativamente quali assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di gr. 4, 95 di hashish.

Nel corso dell'ultimo fine settimana – prolungato dalla ricorrenza di Halloween che precede la festività di Ognissanti – la Questura di Latina ha effettuato specifici servizi di controllo del territorio in tutta la provincia volti alla prevenzione e repressione dei reati, nonché a contrastare fenomeni di criminalità diffusa e di malamovida.

