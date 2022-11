Un incendio è divampato all'interno dell'ex hotel De La Ville di Latina, nei pressi dell'ospedale, occupato da un gruppo di stranieri. Quando è scattato l'allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e la bonifica dei luoghi e un'ambulanza per i soccorsi del caso.

Nel corso dell'intervento è stato trovato un giovane straniero, di origini nordafricane, che dormiva all'interno della struttura e non ha subito conseguenze, ma è stato affidato ai soccorritori del pronto intervento sanitario per le cure del caso. Pattuglie di polizia, carabinieri e polizia locale sono intervenuti per gli accertamenti del caso e delimitare l'area interessata dalle operazioni di spegnimento