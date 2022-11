Un grave incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio in via dei Volsci, in prossimità dell'incrocio con via Ezio. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con più pattuglie per i rilievi e la gestione della viabilità, una quindicenne della zona ha urtato contro un'auto in sosta mentre si spostava con il proprio monopattino.

L'impatto è stato molto violento e ha causato gravissime lesioni all'adolescente, soccorsa dagli operatori del pronto intervento sanitario prima di essere trasportata d'urgenza a Roma in eliambulanza. Gli agenti della Polizia Locale hanno raccolto una serie di testimonianze per ricostruire l'accaduto: stando a una prima ricostruzione, la giovane ha urtato contro un suv Jeep Renegade che si era appena fermato a bordo strada. Le versioni raccolte sono contrastanti, non è ancora chiaro se la quindicenne abbia perso il controllo del monopattino al momento di attraversare il dosso installato proprio in quel punto, per poi cadere contro la vettura, oppure se la conducente della Jeep abbia aperto lo sportello proprio in quel momento, provocando lo scontro. A bordo della macchina infatti c'era una donna, con i figli, che vive nella palazzina antistante ed era appena rientrata a casa.