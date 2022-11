Un incidente stradale è avvenuto oggi poco dopo le 13 in via del Lido a Latina all'altezza di via Modigliani, a poca distanza dal Centro Commerciale Morbella. Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale una moto Bmw condotta da un uomo e una Smart con al volante un giovane sono entrate in collisione. A riportare la peggio il motociclista trasportato con una ambulanza del 118 in ospedale al Santa Maria Goretti, fortunatamente subito dopo l'impatto era cosciente. Illeso il conducente della city car rimasto sotto choc per l'accaduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Latina e il personale della Squadra Volante. Gli investigatori della Polizia Locale stanno eseguendo un sopralluogo per stabilire l'esatto punto di impatto tra i due veicoli.