Fermati nel corso di un controllo stradale, sono risultati poi essere dei pluri pregiudicati per reati predatori rispettivamente di 34 e 21 anni di nazionalità rumena non senza prima però aver fornito false generalità ai carabinieri di Aprilia che li stavano controllando. Nel corso delle susseguenti attività di controllo, emergeva come il veicolo risultasse montare delle targhe estere relative ad un diverso veicolo immatricolato anch'esso all'estero, mentre dal telaio stampigliato, si risaliva alla provenienza effettiva dell'autovettura, ovvero una vettura immatricolata in Italia, ma radiata dalla circolazione per esportazione.

A seguito di tali approfondimenti investigativi, i due soggetti sono stati denunciati sia per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identita, sia per i reati di falso, avendo mostrato documentazione di circolazione romena, palesemente artefatta.

E' opportuno sottolineare, come dall'inizio del 2022, siano numerosi gli episodi della stessa natura, emersi dal controllo del territorio operato dai militari in forza al Comando Stazione di Campoverde, che testimoniano una recrudescenza della fenomenologia di tali reati, che vede soggetti gravati da numerosi reati predatori, circolare impunemente con autoveicoli, spesso di grossa cilindrata, radiati, sequestrati o peggio di provenienza illecita, sui quali vengono apposte delle targhe estere di dubbia provenienza, al solo fine di circolare indisturbati, non essendo in tale modo identificabili.