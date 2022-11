Scatterà da domani mattina, venerdì 4 novembre, e durerà per le successive 9-12 ore, l'allerta meteo. A comunicarlo è il centro funzionale regionale che allerta la protezione civile per criticità di tipo giallo su tutto quanto il Lazio. Stato di allerta per via dei temporali previsti domani, tenendo conto dello stato del sottosuolo e dei corsi d'acqua.