Poco dopo la mezzanotte della notte appena passata, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Sermoneta a seguito segnalazioni riguardo una persona anziana che aveva perso l'orientamento.

Subito dalla Sede Centrale partiva una squadra operativa che batteva la zona di Sermoneta scalo per tutta la notte alla ricerca dell'anziano, un uomo di 87 anni di Latina Scalo. Lo stesso era comunque costantemente al telefono con la nostra Sala Operativa dando però indicazioni poco precise e molto confuse. A causa di ciò le ricerche si sono protratte per tutta la notte fin quando, grazie anche ad alcune segnalazioni, verso le 6.30 il personale VF rintracciava l'uomo. Sin da dubito il nostro personale prestava i primi soccorsi all'anziano per poi consegnarlo ai sanitari del 118.

Sul posto anche i carabinieri.