Scontro all'incrocio tra via Toscanini e via Guido Rossa, tanta paura per i giovani conducenti dei veicoli coinvolti che fortunatamente nell'impatto non avrebbero riportato gravi ferite. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle sette, la dinamica attualmente è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso e per la viabilità. Forse una mancata precedenza alla base dello scontro tra una minicar e una Smart, avvenuta in prossimità dell'intersezione stradale. La polizia locale di viale Europa, impegnata a ricostruire la dinamica per stabilire la responsabilità dei conducenti, sta portando a termine verifiche accurate sia sui conducenti dei mezzi sia sulle autovetture interessate.