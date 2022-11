Travolto mentre sta attraversando la strada, un anziano è finito in ospedale in codice rosso. È successo questa mattina in via Verdi ad Aprilia dove un uomo di 87 anni è stato investito da una vettura condotta da un 78enne che non è riuscito ad evitare di travolgerlo. Sul posto il personale del 118 che ha trasferito d'urgenza il ferito in clinica e i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che hanno effettuato i rilievi.