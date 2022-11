Il forte vento ha spazzato via il sud pontino creando dei danni su tutto il litorale. In particolare a Formia si sono vissuti attimi di vero e proprio panico quando, a causa delle folate, è venuta giù la facciata di un grosso capannone tra Formia e Spigno Saturnia. Fortunatamente, a parte il grosso spavento, non si sono registrati feriti. Un ferito invece c'è stato a Formia, dove un operaio è stato sfiorato da un cornicione all'interno di un vivaio. Ci sono stati dei danni anche a Minturno.