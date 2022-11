Fiamme nella notte a Sonnino, nella frazione di Capocroce, dove cinque auto sono state divorate da un incendio. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte, quando il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina, interveniva a seguito della segnalazione del rogo. Una volta giunta sul posto, la squadra territoriale di Terracina constatava l'importante incendio delle cinque auto in un'area all'aperto e circoscritta.

Subito iniziavano la operazioni di spegnimento. Necessario l'invio sul posto anche di una nostra autobotte, dal Comando di Latina, per ulteriore rifornimento idrico. Successivamente, in stretta collaborazione con i carabinieri, si effettuava un ispezione dei luoghi per cercare elementi utili a stabilire le cause che per ora sono sconosciute. Non si registrano persone coinvolte.