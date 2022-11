Al momento sembra che il giovane sia sotto l'effetto di alcol o qualche altra sostanza, per questo molto probabilmente sarà trasferito al pronto soccorso

Polizia locale e soprattutto personale del 118 stanno soccorrendo un giovane probabilmente immigrato, che si è accasciato sul marciapiede di via Veneto davanti agli occhi dei passanti che allarmati hanno chiamato i soccorsi.

Si è accasciato appena uscito da una pizzeria del quartiere dove poco prima, in stato confusionale, era entrato creando anche un po' di subbuglio.

